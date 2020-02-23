المسماري: ملتزمون بالهدنة.. وهذه شروط القيادة العامة للمضي في الحوار

أكد الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، التزام قواته بالهدنة المعلنة لوقف إطلاق النار، مضيفا أن قوات الوفاق «تخرق الهدنة ولم نرد إلا في مرة أو اثنين أهمها بقصف الأسلحة بميناء طرابلس»، قائلا «لم نقم بالرد الكافي».

ولكنه شدد على وجود «شروط للقيادة العامة للمضي في الحوار»، تتمثل في «محاربة الإرهاب» وسحب الجنود الأتراك والمقاتلين السوريين بإشراف الأمم المتحدة.

وتابع المسماري في مؤتمر صحفي اليوم، أن الشروط تشمل أيضا سحب السلاح والعتاد التركي في «القواعد التركية بمصراتة ومعيتيقة»، ووضع التدابير العاجلة والقابلة للتنفيذ لحل «المليشيات» وخروج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من المشهد ووقف تصريحاته اليومية بخصوص الشأن الليبي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا