معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب : هيئة رئاسة المجلس أصدرت قرار اللجنة الممثلة للمجلس في حوار جنيف واحالتها للبعثة الأممية

طبرق 23 فبراير 2020 (وال) – أعلن معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب- رئيس لجنة الحوار بالمجلس الدكتور أحميد حومة، أن رئاسة مجلس النواب أصدرت قرارها بشأن لجنة الحوار الممثلة للمجلس في الحوار المزمع عقده بجنيف برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا، مؤكدا أن اللجنة تضم ممثلين عن الدوائر الانتخابية الثلاثة عشر لكل أنحاء ليبيا.

وأوضح معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه أن رئاسة مجلس النواب أحالت للبعثة الأممية للدعم في ليبيا قائمة لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب في حوار جنيف، وفقاً لما أقره مجلس النواب في جلساته الأخيرة بشأن المشاركة في حوار جنيف.

وأكد معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه أنه تم التأكيد للبعثة الأممية بشكل رسمي بأن أية مشاركة لمجلس النواب الممثل لإرادة الشعب الليبي تكون من خلال ما أقره مجلس النواب في جلساته من ثوابت وطنية ووفقاً لقرار مجلس النواب رقم (17) لسنة 2020 ميلادي بشأن إقرار هذه الثوابت دون أي تغيير.(وال طبرق) ا م

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