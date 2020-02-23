العريبي: حضور مجلس النواب في جنيف خطوة في الاتجاه الصحيح

رحب عضو مجلس النواب النائب عيسى العريبى بالاجتماع الُمزمع عقده فى جنيف هذا الأسبوع وقال العريبي ان حضور مجلس النواب فى جنيف خطوة في الاتجاه الصحيح والتي من شانها تنهي حالة الانقسام لمؤسسات الدولة وتؤدى إلى اختيار مجلس رئاسى وحكومة وحدة وطنية جديدة تعمل على المصالحة الوطنية وتعمل على توحيد المؤسسات والحفاظ على الامن والاقتصاد ونُطلب من المجتمعين فى جنيف تغليب المصلحة الوطنية اولاً وأخيرًا

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