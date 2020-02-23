لواء الصمود يعلّق على تصريحات باشاغا حول بناء قاعدة أمريكية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 February, 2020

عبرت ميليشيا الصمود، التي يقودها صلاح بادي، المدرج على قائمة العقوبات الدولية والأمريكية، عن رضاها على تصريحات وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، بشأن بناء قاعدة أمريكية في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لميليشيا الصمود، في بيان له، إنه بالنسبة لموضوع تصريح وزير الداخلية في بناء قاعدة أمريكية، جائز شرعًا.. الاستعانة بالكفار لمحاربة الملحدين جائز شرعًا”.

وتابعت: “عسكريًا.. لا يفل الحديد إلا الحديد، وسياسيًا.. مثل هذا التصريح فقط من دون حتى تنفيذها سيحبط مخططات من سماها دول الشر من الطامعين في ثروات ليبيا، وسيجعلها تعيد التفكير في تدخلها في ليبيا وما الذي سيحدث لها لو تخدل العام سام، وبل وسيقلص نفوذها خوفًا من الاصطدام معها”.

وأردفت: “أمنيًا.. سيوقف مثل هذا القرار الاستخبارات الأجنبية المزروعة والتي تسعى منذ سنوات في زعزعة أمن ليبيا وقد نجحت مع الأسف ولكن بمثل هذا القرار ستتحطم آمالها”.

واختتمت ميليشيا الصمود: “بالنسبة للقرامطة المتواجدون على الأرض فنحن قادرون على طحنهم وإبادتهم عن بكرة أبيهم، وحفظ الله وزير الداخلية المفوض فتحى باشاغا”، حسب البيان.

يشار إلى أن وزير داخلية الوفاق قد صرّح بأن حومته توافق على وجود قاعدة أمريكية في طرابلس لرد من سماه الخطر