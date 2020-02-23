المسماري: باشاغا يحاول تبييض نفسه والتضحية بالآخرين للوصول إلى السلطة

بنغازي-العنوان

انتقد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء احمد المسماري، بشكل لاذع كلمة وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، بشأن تفكيك المليشيات المسلحة في طرابلس، مشيرًا إلى أنه يحاول التسويق لنفسه على حساب البعض للوصول إلى السلطة.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي من بنغازي مساء اليوم الأحد، “هناك تناقضات في كلمة فتحي حيث تطرق لأسماء عدد من المليشيات وترك مليشيات أخرى”.

وأضاف، “باشاغا يحاول التسويق لنفسه على حساب شخصيات معينة. باشاغا هو مهندس فجر ليبيا، وإذا كان صادقا في مساعيه عليه أن يُخرج السوريين الذين جلبهم ويفكك مليشيات مصراتة”.

وتابع، “إن مليشيات الردع والنواصي وغنيوة ستكون ضحية لتبييض أوراق فتحي باشاغا أمام المجتمع الدولي”.

وجدد المسماري، على أن القوات المسلحة الليبية متمسكة بالثوابت الوطنية التي لا يمكن التنازل عنها، وهي محاربة الإرهاب وسحب الإرهابيين الذين أرسلتهم تركيا وسحب السلاح التركي ووضع كل التدابير العاجلة والمتعلقة بحل كامل المليشيات المسلحة.

وشدد المسماري، على أنه لا يمكن للإرهابيين والمجرمين أن يكونوا طرفًا في أي حوار، بل يجب القضاء عليهم.

وقال، إن “من الخيال أن يعتقد البعض أن يكون هناك تعايشًا سلميًا مع التنظيمات المتطرفة التي لا تعتد بأي شيء”، مشيرًا إلى أنه لازالت توجد تنظيمات متطرفة في ليبيا تعتبر كل العاملين في مكونات الدولة مُرتدين وجب قتلهم وقطع رؤوسهم.