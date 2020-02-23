ثمن الاطماع..خسائر أردوغان تتواصل في ليبيا

عبدالباسط غبارة – بوابة إفريقيا الإخبارية |

23 February, 2020

مازالت مشاهد التورط التركي في ليبيا تتالى منذ أشهر لتزداد الصورة وضوحا حول انخراط أنقرة في الصراع الدائر في البلد الافريقي ومساعيها المتواصلة لتأزيم الأوضاع هناك في محاولة لاطالة أمد الفوضى التي تمثل بوابة النظام التركي للتوغل في ليبيا وتمرير أجنداته القائمة أساسا على نهب ثروات البلاد ومد أذرعه فيها لتكون منطلق توسعه في المنطقة عموما.

المشهد الجديد للوجود التركي في ليبيا لا يتعلق هذه المرة بشحنات الأسلحة أو الطائرات المسيرة أو أفواج المرتزقة الذين دأبت أنقرة على ارسالهم الى ليبيا خلال الفترة الماضية،انما يتعلق بخسائر تركية على الأراضي الليبية.ففي تطور جديد تلقى النظام التركي ضربة موجعة مع اعلان الجيش الوطني الليبي مقتل عدد من جنودها على يد القوات المسلحة.

https://twitter.com/afrigatenewsly/status/1231510343354023936

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بـالقوات المسلحة العربية الليبية عميد خالد المحجوب سقوط 16 قتيلا، من الجيش التركي خلال المعارك مع القوات المسلحة في طرابلس.وقال المحجوب:” إن 16 قتيلا من الجيش التركي سقطوا على أيدي القوات المسلحة الليبية حتى الآن ونعد الرئيس التركي بالمزيد”، وفقا لروسيا اليوم.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بمقتل قائد القوات التركية في ليبيا الجنرال خليل سويسال، وذلك خلال قصف الجيش الليبي مخزن ذخيرة في ميناء طرابلس، أسفر عن تدمير شحنة أسلحة ومعدات عسكرية أنزلتها سفينة شحن تركية في الميناء.ونقل موقع “إرم نيوز” الاخباري السبت،عن مصدر أمني ليبي، تأكيده أن القصف أسفر أيضا عن مقتل 3 عناصر بقوات حكومة الوفاق، إضافة إلى ضابط تركي ومترجم سوري، وإصابة الجنرال سويسال الذي نقل للمستشفى لتلقي العلاج قبل أن يفارق الحياة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في السابق، عن وجود مستشارين أتراك في طرابلس لتقديم المشورة للقوات التي تقاتل الجيش الوطني الليبي.وبعدها أعلنت وسائل إعلام قريبة من أنقرة أن أركان الجيش التركي، أوكل لسويسال مهمة قيادة القوات التركية في ليبيا.وتولى سويسال قبل الانتقال إلى ليبيا، قيادة العمليات العسكرية في عملية “درع الفرات” التي قام بها الجيش التركي في شمال سوريا عام 2018.

وأكد المصدر الأمني،لموقع “ارم نيوز”، أن الضابط التركي الرفيع كان متواجدا في مخزن السلاح بميناء طرابلس، للإشراف على شحنة سلاح ونقلها لقاعدة معيتيقة، قبل أن تتعرض لقصف بسلاج الجيش الليبي.وقصف الجيش الليبي مخزن ذخيرة في مياء طرابلس، أسفر عن تدمير شحنة أسلحة ومعدات عسكرية أنزلتها سفينة شحن تركية في الميناء.

https://twitter.com/afrigatenewsly/status/1231228643675901952

وتزامنت هذه المعلومات مع اعتراف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، للمرة الأولى بمقتل بعض الجنود الأتراك خلال القتال في العاصمة طرابلس، إلى جانب القوات الموالية لحكومة السراج ضد قوات الجيش الوطني الليبي.وقال أردوغان “نحن (في ليبيا) بجنودنا (الأتراك) وفرقنا من الجيش الوطني السوري نواصل الكفاح هناك، لدينا عدد من الشهداء.. في المقابل، قمنا بتحييد نحو مئة من جنود حفتر (الجيش الوطني)”.على حد زعمه.

وتعرض مرتزقة الرئيس التركي، إلى خسائر مدوية بشكل مستمر أمام قوات الجيش الوطني الليبي، إثر المعارك الضارية بالقرب من طرابلس، حيث أكدت وكالة الأنباء الروسية “تاس” الأحد 2 فبراير 2020، أن أكثر من 70 مقاتلًا من مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة، ممن أرسلتهم تركيا لدعم قوات الوفاق للقتال ضد الجش الليبي قتلوا في المعارك بالقرب من طرابلس، موضحةً نقلًا عن مصادر عسكرية أن عدد القتلى من الميليشيات السورية بلغ 71، وإصابة نحو 50 آخرين.

وبدوره،أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان،مقتل العديد من مرتزقة أردوغان في ليبيا فيما فر الكثير منهم الى أوروبا.وحسب المرصد، فإن “نحو 64 مقاتلا من ضمن الذين توجهوا إلى ليبيا، باتوا حاليا في أوروبا”، كما “وثق المرصد مزيدا من القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا في معارك طرابلس، ليرتفع عددهم جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 72”.

https://twitter.com/afrigatenewsly/status/1231538912432136193

ويؤكد اقرار أردوغان الأخير صحة العديد من التقارير والفيديوهات المتداولة،التي رصدت خلال الفترة الماضية نقل أنقرة مرتزقة سوريين للقتال في ليبيا، وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 26 ديسمبر 2019، عن افتتاح 4 مراكز لاستقطاب المقاتلين ضمن مقرات تتبع المجموعات المسلحة التي تدعمها أنقرة في دمشق، لتشجع مقاتليها على الالتحاق بالحرب في طرابلس بتقديم مغريات مالية لهم.

ولكن الأهم من ذلك يفضح إقرار الرئيس التركي بخسائره في ليبيا وقوله “أوقعنا نحو 100 قتيل وجريح”،تورطه في دماء الليبيين التي سالت في طرابلس،ويلقي الضوء على حقيقة تحركاته ومساعيه لنشر الإرهاب والفتنة وتأجيج الصراعات في هذا البلد على غرار ما يقوم به في سوريا، بعد أن أنكر سابقاً وبشكل قاطع هذه الممارسات.

وحاول الرئيس التركي تبرير ذلك زاعما، في تصريحات،السبت، أمام حشد من مناصريه في مدينة إزمير، إنه: “إذا لم يتدخل في سوريا وليبيا والبحر المتوسط والمنطقة، فإن الثمن سيكون باهظاً مستقبلاً”.وأكد الرئيس التركي أن سياسات أنقرة في سوريا وليبيا “ليست مغامرة، ولا خيارا عبثيا”،على حد زعمه.

إلا أن مراقبين يشيرون إلى أن أردوغان سيدفع ثمن مغامراته والتدخل في شؤون الدول الأخرى باهظاً،ففي يناير الماضي،حذرت صحيفة “أحوال” التركية، من التدخل العسكرى فى ليبيا، مشيرة إلى أن إصرار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على نشر جنود اتراك فى ليبيا يحمل مخاطر عالية ومقامرة من شأنها أن تسفر عن خسائر لأرواح الجنود الأتراك الشباب فى صحارى ليبيا البعيدة، بحسب وصفها.

وخلال تقرير لصحيفة “لوتون” السويسرية،مطلع فبراير الجاري، أكدت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهدر استثماراته في أفريقيا بتدخله العسكري السافر في ليبيا.وأوضحت الصحيفة أن أردوغان، الذي أنفق مليارات الدولارات في أفريقيا لتعزيز نفوذه في القارة، يثير الآن مخاوف قادتها بعد قراره إرسال قوات لتأجيج الصراع في البلد الغني بالنفط.

أشارت “لوتون” إلى أن السلطات التركية ترى ما بنته خلال السنوات الماضية في أفريقيا ينهار بسبب مغامرة أردوغان في ليبيا.ورأت الصحيفة أن الدبلوماسيين الأتراك استغلوا أعمال الإغاثة في أفريقيا لتمهيد الطريق أمام رجال الأعمال والجنود الأتراك للغزو العسكري والسيطرة على الثروات الأفريقية، موضحة أن “التدخل العسكري التركي في ليبيا يتناقض مع هذه الاستراتيجية الحذرة.

وتابعت “إن مخاوف قادة القارة الأفريقية لا تكمن فقط في تورط تركيا بشكل مباشر في النزاع الليبي، بل إنها تنقل المرتزقة السوريين الموالين لها، بمن فيهم القريبون من تنظيم القاعدة إلى ليبيا، لا سيما أن القارة تعاني آفة الإرهاب”.ونقلت الصحيفة السويسرية عن الباحث الفرنسي بمعهد الدراسات الدولية المتقدمة والتنمية جون فرانسوا بايار قوله،”إن القادة الأفارقة ينظرون إلى هذا التدخل بنظرة سلبية، لأنه يصب وقودا على نيران مشتعلة بالفعل، ويفاقم الأزمة الليبية، وينشر الفوضى والإرهاب، خاصة أن الدول الأفريقية ليست بمنأى عنها”، كما أن الساحل الأفريقي يتأرجح بالفعل نتيجة الهجمات الإرهابية”.

وتنضاف خسائر أردوغان الخارجية،الى أخرى داخلية نتيجة تدخلاته السافرة، حيث يعاني من نزيف دائم في الداعمين، حيث يفقد العدالة والتنمية (الحزب الحاكم)، كل يوم مؤسسيه وقاعدته الشعبية منذ فشله في الانتخابات البلدية، وجراء الاعتراض على سياساته الخارجية.ويوم 9 فبراير/شباط الجاري، كشفت المحكمة العليا في تركيا في أحدث بيانات لها، عن انخفاض أعضاء العدالة والتنمية أكثر من 15 ألف عضو خلال 50 يوماً فقط.وجاء ذلك بحسب بيانات نشرها الادعاء العام للمحكمة العليا حول أعداد أعضاء الأحزاب السياسية بالبلاد.

https://twitter.com/afrigatenewsly/status/1231620203450183681

وانخرطت تركيا في الصراع الليبي منذ سنوات،ولكن معركة طرابلس التي انطلقت في الرابع من ابريل/نيسان الماضي كشفت بوضوح حقيقة الدور المشبوه الذي تلعبه أنقرة في دعم المليشيات.فمن تدفق سفن الموت المحملة بالأسلحة والمعدات العسكرية،مرورا بنقل العناصر الارهابية من سوريا والعراق نحو الأراضي الليبية،وصولا الى الطائرات المسيرة التي تسفك دماء الليبيين وتدمر بلادهم.

ويشير تورط تركيا في نقل واستخدام الطائرات المسيرة داخل ليبيا الى مدى انخراط نظام أردوغان في دعم المليشيات المسلحة والعناصر المتطرفة ومسؤوليته عن دماء الكثير من الليبيين.وتؤكد المؤشرات على الأرض أن أردوغان في طريقه الى هزيمة أخرى على الأراضي الليبية خاصة في ظل اصرار الشعب الليبي على رفض الغزو التركي والوقوف ضده عبر دعم الجيش الليبي.

وكانت القبائل والنخب الليبية،خولت في بيانها الختامي للقائها بترهونة،الخميس الماضي،القوات المسلحة بالبدء بسرعة حسم المعركة والقضاء على المليشيات، مع التأكيد على مقاومة كافة أشكال الغزو الخارجي وفي مقدمتها الغزو التركي. وشدد المجتمعون على عدم قبول أي حوار أو هدنة قبل خروج كافة الإرهابيين والمرتزقة من ليبيا، ورفع قضايا دولية ضد الدول التي صنعت الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا وعلى رأسها قطر وتركيا.

كما شهدت عدة مدن ليبية،خلال الايام الماضية مظاهرات ضخمة،للتعبير عن دعم الجيش الليبي والتنديد بالغزو التركي.وتجمع آلاف من المتظاهرين في ميدان الكيش بمدينة بنغازي،بالتزامن مع خروج مظاهرات ضخمة في الميادين الرئيسية بعدة مدن ليبية أخرى،ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالتدخل التركي الذي وصفوه بـ”الاحتلال والاستعمار”، وإرسال المرتزقة والإرهابيين، بالإضافة إلى دعم ومساندة جهود الجيش الوطني في الحرب على الإرهاب، والمليشيات الإجرامية.