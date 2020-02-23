معيتيق يبحث مع الطاهر خطة تعزيز اللامركزية ونقل الاختصاصات للبلديات

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، مع وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، خطة عمل حكومة الوفاق خلال العام الحالي 2020، لتعزيز اللامركزية ونقل الاختصاصات للبلديات.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي فإن الاجتماع الذ عقد اليوم، بحث سبل ضمان وصول الخدمات لجميع المناطق الإدارية والبلديات بإنشاء مناطق إدارية، يتم إسناد صلاحيات واسعة لها للمساهمة في تسهيل الإجراءات.

وأكد معيتيق خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، ضرورة البدء في الإجراءات اللازمة حيال الموضوع في أسرع وقت ممكن.

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