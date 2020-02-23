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الساعدي لـ باشاآغا: لا تقتلوا أسودكم فتأكلكم كلاب أعدائكم

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وجه المسؤول الشرعي السابق للجماعة الليبية المقاتلة سامي الساعدي المقرب من مجالس الشورى الارهابية وجماعة أنصار الشريعة رسالة إلى عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا، قال فيها :” ليس عيباً أن يكون لك مستشار سياسي وإعلامي ناجح وصاحب قضية حتى لا تضع نفسك ومن معك في الورطات وحتى لا تنزلق في سياسة التأرجح”.

الساعدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” اليوم الأحد أضاف:” يا وزير الداخلية كلمتين ليس عيباً أن يكون لك مستشار سياسي وإعلامي ناجح وصاحب قضية حتى لا تضع نفسك ومن معك في الورطات، وحتى لا تنزلق في سياسة التأرجح، لا تقتلوا أسودكم فتأكلكم كلاب أعدائكم”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • اسود امك يا ذيوث يا كلب. كمشة مرتزقه عملاء و خونه لابد من تطهير البلاد منكم و لو أدي ذلك الي حرب شوارع يا فرغ الشوارع يا بغل. ماعنكمش اسود و الله الا خنازير مناجيس اوسخ و أقذر منك مافيش. انتوا و الخنازير زي بعضكم

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