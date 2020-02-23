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السباعي: لقاء جنيف هدفه إنهاء شرعية الوفاق والإتفاق الليبي التركي

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب المقاطع علي السباعي المقرب من مجالس الشورى الارهابية أن الغرض من لقاء جنيف هو إنهاء شرعية حكومة الوفاق وإنهاء الاتفاق الليبي التركي وذلك بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

السباعي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” اليوم الأحد زعم أن تشكيل حكومة وحدة وطنية ستكون على مقاس دول إقليمية .

وطالب عضو البرلمان المقاطع مجلس الدولة الإستشاري والنواب المجتمعين في طرابلس بعدم الذهاب إلى جنيف ريثما تخرج نتائج المباحثات العسكرية، معتبراً أن الذهاب قبل ذلك يعني انفراط عقد الوفاق والبركان.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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