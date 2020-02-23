بالصور.. ضبط “كارثة حقيقية” تُهدد صحة المواطن

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، إغلاق مركز للتداوي بالأعشاب والنباتات الطبية بمنطقة الرحبة في بنغازي لعدم امتلاكه إذنا قانونيا يسمح له بالعمل بهذا المجال، معتبرا ذلك “جريمة كارثية” بحق صحة المواطن.

وفي التفاصيل، قال الجهاز بصفحته في “فيسبوك”، إن عناصره قاموا بإغلاق المركز الذي كان يعمل دون إجراءات قانونية، ودون رقابة من وزارة الصحة أو من مكتب الخدمات الصحية بنغازي.

وأضاف أن المركز يمارس عمله في مناخ غير صحي بسبب وجود القاذورات والأتربة، كما تم ضبط كبسولات خاصة بالأدوية بكميات كبيرة يتم تعبئتها داخل المركز بأعشاب وأدوية مطحونة من صناعته ويتم بيعها للمواطنين كعلاج للعديد من الأمراض، موضحا أن النظافة الشخصية ونظافة المركز تعد معدومة في ظل غياب جميع وسائل التطهير والتعقيم.

وكان صادما ما ذكره الجهاز بأنه ضبط في المركز نباتات وحيوانات زاحفة تُطبخ وتستخدم في العلاج ووضعت بطرق غير شرعية كأدوية. مؤكدا أنه تم إغلاق المركز بكل فروعة واستدعاء صاحبه وضبط العاملين وإحالتهم بموجب تقرير إلى جهات الاختصاص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية