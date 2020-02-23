وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف يبحث مع معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الملف الأمني في البلاد

بنغازي 23 فبراير 2020 (وال)- استقبل معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف اليوم الأحد، معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة.

هذا وناقش معالي الوزير خلال اللقاء عقده بمكتبه في ديوان وزارة الداخلية بمدينة بنغازي، مع معالي النائب الثاني سيّر العمل الأمني في مختلف ربوع البلاد، على رأسها العمل بمديريات أمن الجنوب، وفروع الإدارات العامة العاملة في المنطقة.

وبحث معالي الوزير مع النائب الثاني، آليات العمل بمديرية أمن سبها، وكافة المشاكل والعراقيل التي تُواجه المنطقة الجنوبية.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة توفير كافة الدعم والإمكانيات لتلك المناطق، للعمل على استتباب الأمن وحماية أمن الوطن والمواطن. (وال- بنغازي) ر ت

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