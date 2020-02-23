مواطن يُسلّم 85 قطعة أثرية للمصلحة (صور)

قام مواطن يدعى أنور فرج عبدالله من سكان مدينة سوسة، بتسليم ‎مصلحة الآثار الليبية، 85 قطعة أثرية متنوعة يرجّح أنها تعود للعصر الإغريقي.

وأوضح مكتب الإعلام بالمصلحة، أن المواطن أجرى اتصالات للسؤال حول كيفية تسليم هذه القطع، حتى وصل إلى اللجنة المكلفة باستلام القطع الأثرية بمصلحة الآثار لإتمام إجراءات الاستلام والتسجيل والتوثيق.

ولفت المكتب إلى أن القطع الأثرية تنقسم إلى جزأين، مجموعة من الجرار والمصابيح والصحون وهي من الفخار، وجذع بدون رأس وتمثالين نصفيين من الرخام، مؤكدا أن أغلب هذه المجموعة من “الأثاث الجنائزي”.

ووجه المكتب الشكر للمواطن، ولشخص يدعى محمد سعيد الصالح من سكان مدينة شحات، الذي أوصل المواطن للجة استلام القطع الأثرية، مبينة أن هذا العمل يساهم في الحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي الليبي.

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