في مثل هذا اليوم من 2015… اغتيال الناشطة انتصار الحصائري

في مثل هذا اليوم 24 فبراير من العام 2015 استيقطت طرابلس الخاضعة لسيطرة فجر ليبيا على خبر العثور على جثة الناشطة الحقوقية إنتصار الحصايري في صندوق سيارتها ، ومعها صديقتها آمال المزداوي

وأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مقتل الناشطة إنتصار الحصائري في العاصمة الليبية طرابلس.

وبحسب منظمات حقوق الإنسان الليبية والتقارير الإعلامية فقد تم العثور على جثتيْ الحصائري آمال المزداوي، في سيارة الضحية في أحد شوارع طرابلس فجر 24 فبراير 2015.

وأفادت التقارير أن السيدتيْن أصيبتا بطلقات نارية في الرأس ، لكن مسؤولا محليا قال أن الضحية قتلت بعد تعرضها للضرب بآلة حادة على الرأس، رفقة صديقة لها.

وناشدت البعثة السلطات القضائية المختصة بإجراء تحقيق شامل لجريمتيْ القتل وتقديم مرتكبيها للعدالة، لكن الإفلات من العقاب لا يزال سمة الحكم تحت سلطة الميلشيات في العاصمة الليبية.

وانتصار الحصائري هي ناشطة سياسية ليبية تعتبر عضو مؤسس في حركة تنوير ذات التوجه الليبرالي، وناشطة من خلال صفحتها على موقع فيسبوك، وتضامنت مع أهالي مدينة القبة بعد التفجيرات التي أودت بحياة العشرات.

ويتعرض نشطاء حقوق الإنسان وحقوق المرأة والنشطاء السياسيون بالإضافة إلى الصحفيين في ليبيا إلى عمليات اغتيال واختطاف وتهديدات بالقتل والتخويف في طرابلس منذ العام 2011 تاريخ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي.

والحصائري من مواليد عام 1980، كانت مقيمة في العاصمة الليبية طرابلس، درست القانون وتخرجت في أكاديمية الدراسات العليا في عام 2010.

وهي من الأعضاء المؤسِّسين لنادي الكتاب للقراءة في طرابلس «النواة الأولى»، وهو نادٍ يشجِّع على القراءة ويحفِّز على المعرفة، وعضو مؤسس في حركة “تنوير” المهتمة بنشر ثقافة القراءة وصناعة الوعي المجتمعي.

اكتفت الحصائري سياسيا، في المشاركة بالتظاهرات السلمية ضد بعض العمليات المسلحة في 2014، ووقفات التضامن مع أهالي ضحايا الحرب المندلعة في ليبيا، كان أخرها التضامن مع أهالي مدينة القبة بعد التفجيرات التي أودت بحياة العشرات.

كما شاركت في تظاهرة «لا للتمديد» الرافضة لتمديد ولاية المؤتمر الوطني العام، في 2-7-2014، كما شاركت في عدد من التظاهرات المطالِبة بمؤسستي الجيش والشرطة في ليبيا، وساهمت مع عدد من النشطاء في تظاهرات مطالِبة بعودة الاستقرار للعاصمة.

واهتمت الحصائري بالعمل الاجتماعي الثقافي بدرجة كبيرة، فحاضرت في العديد من ورش العمل عن مفهوم التعايش والتسامح وكانت من أهم المهتمين بالفن والثقافة، فشاركت في تنظيم مجموعة من النشاطات الثقافية للفن الساخر “الأستاند أب كوميدي” وفن الكوميكس.

شاركت انتصار الحصائري في تأسيس حركة تنوير، وهي حركة أسست للثقافة والفنون في يناير العام 2013، كحركة مدنية ليبية اجتماعية ثقافية توعوية لا تعنى بالسياسة.

وكانت الحصائري تبحث من خلال حركتها عن طرق جديدة للتشجيع على الإبداع والابتكار وتنمية التفكير والثقافة والارتقاء بالحسِّ الجمالي والفني والإنساني في ليبيا وترسيخ ثقافة التسامح وقبول الآخر وثقافة العلم والسعي لتحقيق حقوق الإنسان والمساهمة في تشكيل هوية ليبية واحدة تذوب فيها جميع الفوارق العرقية والمذهبية والفكرية.

ساهمت الحصائري مع حركة تنوير في تنظيم كثير من ورش العمل العام 2014 منها ورشة «علم الاجتماع» في يونيو، وتقديم مجموعة من المحاضرات الفكرية بشكل أسبوعي في بيت النويجي في مدينة طرابلس فى مايو منها محاضرة حول «مفهوم الهوية» ومحاضرة «مفهوم الدولة المدنية.. تعريفها، متطلباتها، أدواتها» ومحاضرة أخرى حول «علماء غيَّروا مجرى التاريخ».

وجاء إغتيال الحصائري في سياق جرائم الإختطاف والقتل التي تعرضت لها ناشطات ليبيات بهدف إستبعاد المرأة من النشاط السياسي والإجتماعي والثقافي من قبل قوى الإسلام السياسي التي سعت لفرض مشروعها المعادي للحريات الخاصة والعامة في البلاد