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الشاطر: كلمة باشاغا اليوم ربما تمهيد لاستقالته من وزارة الداخلية

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

رجّح عضو مجلس الدولة عبدالرحمن الأطرش أن تكون الكلمة التي ألقاها وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بشأن المليشيات المسلحة في العاصمة تمهيد لاستقالته.

وقال الشاطر على تويتر، “وزير الداخلية تحدث في مؤتمر ليس بالصحفي لأنه لم يتلق أسئلة ليجيب عليها. ألقى كلمة عبارة عن شكوى لما تتعرض له وزارته من مشاكل ومناكفات”.

وأضاف، “مسائل إدارية وفنية من صميم اختصاصه وإعلام الرأي العام بها خلق جلبة وتشويشا في وقت غير مناسب، إلا إذا كان يمهد لاستقالته”.

واتهم باشاغا اليوم الأحد المجموعات المسلحة التابعة لوزارة الداخلية في العاصمة باستغلال الوضع الحالي في العاصمة بالاعتداء على مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن جهاز المخابرات العامة تعرض للاختراق من قبل ميليشيا، بدأت أيضًا بالتآمر على الشرطة ومكتب النائب العام.

وهدد باشاغا، بأن وزارة الداخلية لن تتساهل مع أي قوة تعتدي عليها وتخطف المواطنين. وقال، “هي بمثابة ميليشيا ونحن لن نتساهل في التعامل مع الميليشيات التي تستغل الأجهزة الأمنية”.

وتابع يقول، “”أنصح الشباب في ميليشيات النواصي ألا يقبضوا على أحد لأن هذا ليس من اختصاصهم، هذا اختصاص الداخلية”.

 

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تعليقات

  • اذهب يلعن ابوك و ابو باش اغا. تيوس حقراء لواطيين مناجيس ملعونين. اتفوووه علي زومتك اللي زي القرد يا وسخ. مصيرك تموت جيفة زي اي كلب و مصير اسرتك يا عرص حتتشرد باذن الله خليت لهم العر و الخزيم

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  • واضح ان الشاطط متخلف عقليا ويفكر بالمقلوب واضح ان محشش ومسطول فباشاغا حريص على التمسك بمقعده والتطلع الى منصب اعلى حتى لو باع امه وزوجته وابنته ولكن ما قاله لارضاء الامريكان الذين طلبوا منه تفكيك المليشيات وفرض سيطرة رجال الشرطة بمساعدة مرتزقة سوريين مقابل اجر ولان باشاغا اخوانى حقير وشاطط مثل الشاطر فاضاف كمان طلب للامريكان ببناء قواعد وهو يتصور ان الامريكان سوبرمان وهو غبى فقد فعلها من قبل خوان مصر واستنجدوا بالامريكان وكانوا يهللوا لاقتراب اى قطع حربية من الشواطئ المصرية والان الامريكان فى وضع سئ فى العراق وراينا ضربات ايرانية لقواعدهم هناك ومن المستحيل ان يبنوا قواعد فى اى دولة يرفض جيشها الوطنى وجودهم لانهم ينتحروا

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