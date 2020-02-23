الساعدي مهاجما باشاغا: لا تقتلوا أسودكم فتأكلكم الكلاب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 February, 2020

احتج العضو الجماعة الليبية المقاتلة سامي الساعدي على وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا حول اختياره لمستشارين لا يمتلكون الكفاءة السياسية الإعلامية في موقعهم.

وتوجه الساعدي إلى باشاغا قائلا إنه “ليس عيباً أن يكون لك مستشار سياسي وإعلامي ناجح وصاحب قضية، حتى لا تضع نفسك ومن معك في الورطات، وحتى لا تنزلق في سياسة التأرجح”. بما يعني أن الدائرة المحيطة به هي دائرة فاشلة ورطته في تصرفات غير محسوبة.

وأضاف عضو المقاتلة في تعليقه إنه على وزير داخلية الوفاق الحفاظ على وحدة حلفائه في طرابلس محذرا “لا تقتلوا أسودكم فتأكلكم الكلاب”.