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الساعدي مهاجما باشاغا: لا تقتلوا أسودكم فتأكلكم الكلاب

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 February, 2020

احتج العضو الجماعة الليبية المقاتلة سامي الساعدي على وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا حول اختياره لمستشارين لا يمتلكون الكفاءة السياسية الإعلامية في موقعهم.

وتوجه الساعدي إلى باشاغا قائلا إنه “ليس عيباً أن يكون لك مستشار سياسي وإعلامي ناجح وصاحب قضية، حتى لا تضع نفسك ومن معك في الورطات، وحتى لا تنزلق في سياسة التأرجح”. بما يعني أن الدائرة المحيطة به هي دائرة فاشلة ورطته في تصرفات غير محسوبة.

وأضاف عضو المقاتلة في تعليقه إنه على وزير داخلية الوفاق الحفاظ على وحدة حلفائه في طرابلس محذرا “لا تقتلوا أسودكم فتأكلكم الكلاب”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • – اذا كانت الكلاب هي الآي تحاول تحكم – فما بالك بالاسود التي هي ليست اسود –
    نحن لسنا في غابة – الدولة المدنية تحاول حصر الإضرار والعمل على الإصلاحات وتنوير الاعلام – وتنظيف المناهج – ووضع الشخص الصحيح في المكان المناسب – ومقاضاة المفسدين حتى لو كانت لهم حصانات – من الاطماع والتزوير –
    الامانات اذا ام تراعى بالشكل الصحيح فلا يمكن ان تقوم الدولة وان تكون لها اي اكتفاء ذاتي –
    اذا سرقت فأنت تسرق نفسك – وبلادك واهلك -وأرضك -وتفرط في عرضك ودينك – فلمتفرجًون اكثر من العاملون – والقابضون اكثر من المنتجون – وهذا لا يخلق اي توازن يمكن العمل عليه ويحفظ ما تم العمل عليه .

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  • الساعدى واحد من كلاب النار الاشرار المذكورين فى الحديث الشريف الا يخجل هذا الحقير من خيانته وعمالته ويتسب ذلك زورا وبهتانا للاسلام دين الرحمة للعالمين بينما الخوان سرطان يدمر اى مجتمع فلم يعد احد ينخدع فى من يرفع شعارات اسلامية بينما معاملاته صهيونية والدليل على ذلك ما اعلن عن زيارة رئيس الموساد الاسرائيلى لقطر من اجل طلب الموسادتمويل قطر لتنظيم المقاومة الاسلامية حماس الذى ينادى بتدمير اسرائيل نرى الموساد الاسرائيلى يجبر قطر على دفع 15 مليون دولار شهريا عبر اسرائيل نافوخى اه يانافوخى ماهذه العلاقة الثلاثية بين قطر ةاسرائل وحماس !!!

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  • فى مشهد يشفى صدور اللبيين رأينا مشاهد مصورة لكلاب اردغان فى ادلب قتلى وجثثهم ملقاة على الارض وجنود الاسد يجمعون منهم السلاح ليستفيدوا منه بينما راينا دبابات ومدرعات تركية مدمرة الحمد لله على هزيمة جيش الدعارة التركى فى كل كان وجثثهم تعود فى توابيت وتدفن سرا بعد ان جلبوا العار لاهلهم

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  • اسأل نفسك ياساعدى الشيطان من يدفع لك مقابل دورك القذر ويمول قناتك المسعورة التى تهدف الى نشر الفتنة بين المسلمين وهى اشد من القتل الكل يعرف ان من يمولك قطر وان المشرف على القنوات القطرية مستشار امير قطر للاعلام الاسرائيلى المسيحى عزمى بشارة وهو من يدفع لك الثمن انت والكلاب التى تنبح فى اتجاهات اخرى اما الكلاب الحاكمة فى طرابلس فيكفى شهادات من عسكريين فى المليشيات يسبوهم بصفات بذيئة ويحتقرهم لانهم كلاب مثلك

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  • الخروف الذى يسمى نفسه الامن الوقائى غبى جدا وكلامه متناقض وبعيد عن الحقيقة فهو مثل منصور فى مدرسة المشاغبين ما بيجمعشى

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