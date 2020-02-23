طقس ليبيا : توقعات الاحوال الجوية ليوم الاثنين 24 فبراير

توقع تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ليوم الاثنين 24 فبراير أن تشهد الاجواء عودتها للاستقرار في اغلب المناطق بالبلاد مع امطار خفيفة ومتوقعة على مناطق الوسط والشرق والجنوب.

وفيما يلي تفاصيل الأجواء ليوم الأثنين 24 “فبراير ” 2020

طقس المناطق الغربية:

الأجواء ربيعية وصافية مع بعض السحاب العالي والعابر على بعض المناطق والريح بحرية خفيفة.

طقس المناطق الوسط والجنوب:

الأجواء مستقرة وصافية مع بعض السحب العابرة مع احتمالية تساقط امطار خفيفة على بعض المناطق.

طقس المناطق الخليج والشرقية والجبل الاخضر:

الأجواء مابين صافية وغائمة مع إحتمالية تساقط امطار خفيفة على بعض مناطق الجبل الاخضر بشكل متفرق.

فيما تكون توقعات درجات الحرارة المتوقعة إن شاء الله كالتالي:

المناطق الغربية مابين 15° – 20° درجة

المناطق الوسط والجنوب مابين 15° – 19° درجة

المناطق الشرقية مابين 16° – 18° درجة

بمرتفعات الجبل الاخضر مابين 12°- 15° درجة.

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