أمن بنغازي تلقي القبض على أجنبيتين تمتهنان الشعوذة في جالو

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 February, 2020

قالت مُديرية أمن بنغـــــــازي إن أعضاء قسم البحث الجنائي نجحوا في القبض على أخطر مشعوذتين موجودتين في مدينة جالو بناءاً على تعليمات وزير الداخلية ومدير الأمن بانتقال قوة من القسم وبالتنسيق مع أحد المصادر السرية.

وأضافت المصادر أن الساحرتين، “تعتبران… مشهورتين بالسحر والشعوذة. وأفادت المعلومات أن الساحرتين تنتميان لدولة (تشاد) وهن مقيمات في مدينة جالو بطريقة غير نظامية وسبق لهن الدخول للأراضي الليبية خلسةً.

وأشارت المديرية أن قوة من قسم البحث الجنائي داهمت رفقة الشرطة النسائية وتم ضبط الساحرتين من قبل عناصر الشرطة النسائية والانتقال بهما رفقة اعضاء التحريات حيثُ ضبط بحوزتهما أدوات ومُبرزات تتعلق بأعمال وطقوس السحر. وبالاستدلال مع الأولى أفادت بأنها دخلت للدولة الليبية خلسةً واعترفت بأنها تقوم بأعمال السحر والشعوذة رفقة زوجها وهو تشادي الجنسية وان كل ما تم ضبطه بحوزتها يخصها واعترفت بأنها تقوم بشراء أدوات ومواد الشعوذة من مدينة اجدابيا ، واعترفت بأنها تقوم بأعمالها منذ 17 فبراير 2011 وبأنها تتحصل على مبالغ مالية مقابل ذلك. أما الثانية فقد أنكرت بما نسب إليها.

يذكر ان الساحرتين تضرر منهما الكثير من الناس من الرجال والنساء حسب المعلومات الواردة ونداء المواطنين المتكرر.. وقد أشتهرتا بإيهام الناس بقدرتهما على حل مشاكلهم وتفكيك أسبابها.