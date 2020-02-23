اخبار ليبيا الان

باني لبعض المثقفين: بأي حق تشتمون نظام سبتمبر وأنتم منتفعون منه

تم النشر منذُ 36 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 February, 2020

انتقد الإعلامي الليبي عطيّة باني بشدة بعض المثقفين الليبيين الذين انتفعوا أيام العقيد الليبي معمّر القذافي لكنهم اليوم فتحوا منابرهم وصفحاتهم الخاصة لتصفية حساب مع نظامه تشويهه.

وتوجه باني في تدوينة على حسابه على فيسبوك بانتقاده إلى الصحفية والكاتبة فاطمة الغندور قائلا إن “جل وقتها قضته بين أروقة صوت الوطن صوت اللجان الثورية وقدم لها السيد امحمد الغول مدير الإذاعة والذي هو الآخر لم يسلم من شتمها قدم خدمات لها لم يقدمها لها حتى بعض المقربين منها.. اليوم تكتب على صفحتها وتقول نظام سبتمبر كان قمعيا ولم يٌعط الأهمية للفنانين والأدباء والكتاب وصادرهم ولم يٌنتج لنا أسماء ذات أهمية”.

وأضاف الإعلامي الليبي كلامه للغندور “عددي كم طٌبع لعلي خشيم وخليفة حسين مصطفى والشعراء وكم مهرجانا أقيم بإسمهم واسألي محمود البوسيفي ومحمود اللبلاب كم طٌبع كتاب من قبل المؤسسات التي تولاها ويتولون إجابتك؟
 كم من العقود التي مٌنحت لفنانين من قبل الإذاعة والإعلام لإنتاج أعمال تجاوزت الملايين..وإن كانت سيئة وخارج التقييم عليك بمحاسبة المتحصلين عليها وهم مقربون منك.. إسألي كم مسرحية قدمت في مهرجانات المسرح من الأول حتى التاسع وأسألك اليوم أين هذه الفرق ومقراتها؟”

وأكد الإعلامي الليبي أن ما “أنفقته الدولة على شركة الخدمات الإعلامية وإذاعة الجماهيرية لم تصرفه لبنان وسوريا وحتى مصر على القطاع العام نحن من دمرها وأفسدها لأننا كنا نرى ليبيا كانت للتأجير ليست مسكن القلب والروح”.

وقال إنه لا يلوم أي كان على النقد ولكن “ليس بالوصف الظلامي الذي صار يخطه بعض من تنخصهم مرافقهم لعلة تطاردهم يخافونها لأسرار يخفونها”.

وأشار عطية باني إلى أنه ينبه “للمرة العاشرة .. بعض المزايدين خاصة الذين امتهنوا الإعلام والثقافة كفاكم ردحا شتما وسبا لنظام سبتمبر خاصة وأنكم كنتم أحد الفاعلين فيه”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ثورة فبراير كشفت لنا الكثير عن المتلونين الذين لا اخلاق و لا عهد لذيهم. مثل اسماعيل العجيلي الذي كان يفتخر بلقائه مع معمر الفذافي وهو اول كلب تهجم علي نظام الفذافي. عموما هؤلاء حقراء و حثاله و من اوسخ و احقر العائلات

    رد

  • – عندك علم ان قاطمك الغندور اصلها سودانية ومش ليبية في الأصل – يا راجل نظام سبتمبر كله بناه الشعب الليبي – وخاصة المتعلمين واستفاد منه العرب اكثر من الليبين انفسهم – سواء توانسة او مصريين او فلسطينين او سوادين او عراقيين او سوريين – كلهم كانوا يضحكوا فوجوهكم ويقبضوا في فلوس ليبيا ويسبوا في الليبيين في جلساتهم وأحزابهم –
    الفترة الي كاو فيها نظام سبتمبر نظيف فترة الثمانينات والتسعينات –
    الفترة الي كان فيها نظام سبتمبر كان طلاب الجامعات الليبيين الممتازين بجهدهم ينتحروا من الظلم والوساطات والمحسوبيات والقبلية والرشاوي – كان في طلاب يقروا في الجامعة يحضروا فقط للمظاهر فقط – طالب او طالبة يسوق في سيارة سعرها نصف مليون دينار ويصفوا في موادهم كلهم ويرفصوا فيهم بمشاريع وهمية عالزكرة والمولد تقول طالعين من عرس.
    وطلاب يقروا بجهدهم وممتازين يتم طردهم وإعطاء درجاتهم العلمية لكمشة كلاب لاجل أعضاء تدريس عرب او كلاب لجان ثورية شافوا النعمة أمس -،،،!!!
    – في طلبة بدوا يصغوا في بعض الدكاترة في الجامعات لهذا السبب – جسديا –
    دكتور جامعي – وياريت حتى ليبي يساوم في طالب بثلاجة او تبقون جديد لتصفية مواده – وطالب يشقي أليل كله ساهر يقرا باش يقيم بلاده يطردوه وينجحوا طالب جاي من افريقيا والا من مصر – وخليك من القبلية وطلبة يدوروا بالسلاح بالسيارات في المدرجات – وخليك من دكتور يقولك أني مقري محمد القذافي – أني دكتور طالبني بنت جلود – أني دكتور ولد الهنشيري … وهلم جرا – والله في طالب انتحر في البحر وكان من الممتازين في كلية الهندسة وطالب حرق روحه في كلية الزراعة – ومش داغي لذكر الأسماء – بسبب الظلم والكفر الي في دماغات الدكاترة ويغض الطلبة الخبثاء – خليك واقعي يا راجل – الان لما فات الفوت كلها هربت – تمشي المستشفي ما تلقى حد الا بعض الوطنيين الي ممكن حتى ما تخرجوش لكن ما رضوش لبلادهم تنهان قدام كلاب الدم والاعلاميين الي متربصين بالبلاد . والله يكون في عونهم .

    رد