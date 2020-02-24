هون.. متطوعون لصيانة ثانوية عبدالله الهوني -((صور))

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نظم مجلس وأعضاء مجلس الأباء وأولياء الأمور بمدرسة عبدالله الهوني الثانوية في مدينة هون ، حملة تطوعية لصيانة مرافق المدرسة وشُكلت لجنة بالخصوص.

وتنادت جهات محلية عدة ومواطنون لدعم المبادرة وإنجاح أعمال الصيانة والتنظيف التي استهدفت أيضا تحوير مهم على مسرح المدرسة وتركيب مقاعد ثابتة، كما شملت الحملة صيانة المعامل والقاعات و دورات المياه.

وتأتي هذه الحملة في ظل تقاعس جهات الاختصاص من وزارة التعليم ومكتبها ببلدية الجفرة –حسب إدارة المدرسة ومن تنادى معها في الحملة – فالمدرسة تشكو من الإهمال من ناحية الميزانية، لاسيما مع تشظي الحكومات وارتباك تبعية المنطقة التعليمية بين وزارتين شرقاً وقبلها غربا- يضيف القيمين على الحملة.

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