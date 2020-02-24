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24 فبراير 1954: تأسيس نادي الوحدة

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 February, 2020

في مثل هذا اليوم 24 فبراير من العام 1954 تم الإعلان عن نادي الوحدة باسم نادي ميزران الرياضي الثقافي الاجتماعي كفريق لكرة القدم في الدرجة الثانية، ثم تغير اسمه إلى نادي ميزران الرياضي بعد فوزه ببطولة الدرجة الثانية لكرة القدم لسنة 58/57 ليشمل نشاطه ألعاب كرة القدم، وكرة السلة، والدراجات، والسباحة.

ثم أصبح اسمه اعتبارا من يوم 12 – 7 – 1963 نادي الوحدة الرياضي الثقافي الاجتماعي

وبعد عملية دمجه مع نادي النجوم أصبح اسمه نادي نجوم الوحدة الرياضي الثقافي الاجتماعي اعتبارا من يوم 31 – 5 – 1969

 اما في يوم 29 – 8 – 1973 فقد تقرر ان يكون اسمه نادي الوحدة الرياضي الثقافي الاجتماعي وإلى يومنا هذا

ومن إنجازات نادي الوحدة فوزه بكأس ليبيا للعام 1993 ودوري الدرجة الثانية في العام 2007

كما تتويجه  ببطولة ليبيا لمسابقة النشاط المتكامل عام 1965

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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