“داخلية الحكومة الليبية” تؤكد سعيها لدعم أمن الجنوب

بحث وزير الداخلية بالحكومة الليبية “إبراهيم بوشناف” يبحث مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب “أحميد حومة” الملف الأمني في عموم البلاد.

وشهد اللقاء الذي انعقد في مكتب ديوان وزارة الداخلية ببنغازي مناقشة سيّر العمل الأمني في مختلف المناطق، مع التركيز على مجريات العمل في مديريات أمن الجنوب، وفروع الإدارات العامة العاملة في المنطقة.

كما بحث الاجتماع آليات العمل بمديرية أمن سبها، وكافة المشاكل والعراقيل التي تُواجه المنطقة الجنوبية.

وأكد المسؤولان على ضرورة توفير الدعم المناسب والمطلوب وكافة الإمكانيات للمناطق الجنوبية، بهدف الوصول لاستتباب الأمن وحماية أمن المواطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية