“الوطني لمكافحة الأمراض”:منافذ ليبيا لم تسجل أي تسلل لفيروس كورونا

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قال المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين بشير النجار-مطمئناً المواطنين حول الخطر الداهم لفيروس كورونا- إنه وفقا للإمكانيات المتاحة تم تفعيل مكاتب الرقابة الصحية الدولية في منافذ البلاد، كما تم رفع درجة التأهب لدى شبكة الرصد والتقصي بالمستشفيات الليبية.

وتحدث النجار-في منشور على صفحة المركز- عن توفير غرف عزل واحدة في طرابلس بالتنسيق مع وزارة الصحة، بحكومة الوفاق وغرف أخرى في مدينتي بنغازي ومصراتة وجاري العمل على توفير غرف أخرى في زوارة ونالوت.

وأضاف النجار أنه في حال تم اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا سيعلن المركز حالة النفير،فيما أكد المنسق الوطني لبرنامج الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور محمد الفقيه، اتخاذ “برنامج الرصد” للإجراءات اللازمة من حيث الاستعدادات وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية.. مضيفاً أن ليبيا صنفت من الدول الأقل خطورة لفيروس كورونا نظراً لعدم وجود رحلات دولية مباشرة مع الدول الموبؤة.

وخلص “الفقيه” إلى القول بإن درجة تأهب المركز الوطني لمكافحة الأمراض تزداد مع تسجيل حالات أخرى في دول العالم.. وأصدر المرصد الحصاد اليومي للمنافذ البرية والبحرية والجوية، وجاء في كل نقاط الحصاد عدم رصد أي مصابين حتى الآن، بشهادة المسؤولين المكلفين بمطارات مصراتة وبنينا ببنغازي ومعيتيقة بطرابلس، علاوةً على المنافذ البرية.

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