مختنقات بلدية نالوت على طاولة “الوفاق”

بحث عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، لدى استقباله عميد بلدية نالوت المشاكل والصعوبات التي تعيق العمل في البلدية وأسفرت عن تدني مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين-حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الليبية في طرابلس.

وطالب عميد بلدية نالوت،نائب الرئاسي بضرورة تنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بتوفير الخدمات وفي مقدمتها مشاريع المياه والطرق الداخلية على مستوى البلدية، فيما أكد معيتيق-من جانبه- على أن استكمال تنفيذ تلك المشاريع سيتم بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختصة.

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