أمن المرج : ضرورة توفير أجواء آمنة للمواطن

وكالة الأنباء الليبية – وال

شدد مدير أمن المرج، عقيد “وهبي الرخ” على ضرورة الضبط والربط والعمل على توحيد مصادر المعلومات الخاصة، بتحريات مركز شرطة المرج، والتمتع بالحس الأمني وتنفيذ أوامر الضبط الصادرة من وحدة التحقيق والنيابة العامة وتنفيذها بكل دقة وسرعة واحترام حقوق المواطن وفق القانون.

جاء تنويه “الرخ” خلال كلمة ألقاها في الجمع الشهري لأعضاء مركز شرطة المرج المدينة بحضور المساعد للشؤون الأمنية والمساعد للشؤون العامة والمساعد لشؤون التفتيش والمتابعة ورئيس قسم انضباط الشرطة ورئيس مركز شرطة المرج المدينة وبحضور القوة العمومية للمركز من ضباط وضباط صف أفراد بكافة الوحدات بالمركز.

وشدد مدير الأمن على ضرورة استتباب الأمن من خلال مكافحة الجريمة بكافة أنواعها وضبط الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة المتمثلة في النيابة العامة متمنياً مزيدًا من البذل والعطاء في سبيل حفظ الأمن داخل المدينة.

وقام “الرخ” بجولة داخل المركز للاطلاع على سير العمل ومتابعة آليته، رفقة رئيس المركز واجتمع برؤساء الوحدات بالمركز للوقوف على ما يعيق العمل وحلحلة هذه العوائق ومحاسبة كل من يخالف القانون واحترام الأعلى رتبة ومخاطبة مدير الأمن في كل ما يتعلق من مستجدات وتعهد بتوفير جميع النواقص به.

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