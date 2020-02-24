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الجميل.. العد التنازلي لانطلاق مهرجان الزيتون

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

تشهد مدينة الجميل وضع اللمسات الأخيرة للتجهيز لانطلاقة مهرجان الزيتون ، باجتماعات متعددة للجان التحضيرية تواكب الاستعدادات لمهرجان هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة الغربية-(غرب طرابلس).

سيشارك في معارض المهرجان أغلب المزارعين والتشاركيات الخاصة بصناعة الزيتون بالمنطقة يعرضون محاصيلهم من الزيتون ومنتجاتهم من الزيت من خلال 24 جناحاً، فيما أكد رئيس لجنة معرض المهرجان جاهزية مختلف اللجان الأخرى وهم في حالة انشغال تام بتوفير مايلزم لإنجاح أولى دورات المهرجان قبل يوم من افتتاحه .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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