اليونسيف تساعد 40 ألف تلميذ ليبي بالأدوات المدرسية

أعلن مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” في ليبيا بأنه سيعمل على تزويد أكثر من 40 ألف من تلاميذ ليبيا في مناطق متفرقة من البلاد بالمستلزمات المدرسية كالحقائب وأدوات مدرسية أخرى.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية بطرابلس إشارة المكتب إلى تنامي العنف في العاصمة ما أدى لحرمان آلاف الأطفال من التحصيل العلمي، لاسيما مع إغلاق العشرات من المدارس وإلحاق الضرر بأخرى خاصةً في ضاحيتي عين زارة وأبوسليم.

يذكر أن وزارة تعليم حكومة الوفاق أطلقت بالتعاون مع “يونيسف” حملة العودة إلى المدرسة بعنوان “تعليمنا مستقبلنا – بعودتنا نصنع التغيير”.. واستهدفت الحملة المدارس الابتدائية للتغلب على جميع العوائق ولتحفيز التلاميذ ممن أعطو أولوية للتعليم وتلقي المعرفة.

وسبق لليونيسيف أن قدمت مستلزمات دراسية متنوعة وأطقم تعليمية متكاملة ومطويات توعوية وكتيبات إرشادية للمعلمين حول كيفية التعامل مع التلاميذ عموماً والأطفال ذوي الاعاقة.

ويتضمن نشاط اليونسيف في ليبيا أيضاً إعادة تأهيل المدارس التي تعرضت لأضرار جراء الاشباكات المندلعة منذ أبريل 2019 بين الجيش الوطني والتشكيلات المسلحة في طرابلس، حيث شرعت اليونيسف مع وزارة التعليم بتنفيذ المشروع في شهر أكتوبر الماضي ومن المفترض تسليم جميع المدارس في شهر مارس المقبل.

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