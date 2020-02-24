الإدارة العامة للدعم المركزي تكرم معالي وزير الداخلية لدوره في إعادة بناء الإدارة وتعزيز عملها

بنغازي 24 فبراير 2020 (وال) – التقى معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف صباح اليوم الأحد بمكتبه في ديوان وزارة الداخلية بمدينة بنغازي، مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عقيد صلاح الخفيفي وعدد من ضباط الإدارة.

وبحث معاليه سير عمل الإدارة والمهام الموكلة إليها في مختلف مناطق ومدن البلاد، مثمنا دور الإدارة العامة للدعم المركزي في تعزيز استتباب أمن الوطن والمواطن.

وفي هذا الصدد، أعرب مدير الإدارة العامة للدعم المركزي بوزارة الداخلية، عن خالص امتنانه وشكره لمعالي الوزير نظير وقوفه التام إلى جانب الإدارة ودعمها بكافة الإمكانيات اللوجستية التي مكنتها من إنجاز مهامها المنوطة بها.

وقدم الخفيفي وضباط الإدارة، درعا تكريميا لمعالي وزير الداخلية تقديرا لعمله في إحياء الإدارة وإعادتها للعمل بعد أن كانت ركاما. (وال – بنغازي)

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