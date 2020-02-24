“الصندوق” ينكر الاتهام الموجه إليه من قبل باشاغا بشأن طلب أموال من وزارة الداخلية

أخبار ليبيا24

أنكر القيادي البارز في القوة الثامنة المعروفة بـ (النواصي) محمد الأزهر أبودراع الملقب بـ “الصندوق” الاتهام الموجه إليه من قبل وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، بشأن طلب أموال من وزارة الداخلية.

وقال أبودراع، اليوم الإثنين على فيسبوك، “هادي الرسالة اللي طلعها باشاغا وقال نبي من وزارة الداخلية 56 مليون. باهي تمام”.

وأضاف، “أنا قدام الله وقدام الناس حاليا لو أنا نبي من وزارة أو أي جهة عامة ربع دينار أو أي مسؤول في الدولة يطلع ويقول جيته وطلبته في ربع دينار أنا نتحاسب”.

وتابع، “اللي قال عليهم باشاغا إني طلبت منه يعطيني مبلغ من وزارته أو عمري حتى ما ريته قدام وجهي أو سلمت عليه في حياتي، آسف كنت نشبح فيه إيخش بس إلى مقر النواصي قبل ما يشد وزير بشوية وكلي عندنا هلبا”.

وقال أبودراع، “المهم الفلوس اللي يقال عليهم لو هما ليا أنا توا متنازل عليهم، وكنا راجل أعطيهم للي تبيه وأنا أنديرلك تنازل لو هما ليا”.

واختتم يقول، “تعرف لو عندي رقم زي هذا أقسم بالله إلا ما نختفي من وجه الأرض هلبا الرقم الزح”.

وألقى باشاغ، يوم الأحد، كلمة هاجم من خلالها المجموعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق، قائلًا إنها تقوم باستغلال الوضع الحالي في العاصمة بالاعتداء على مؤسسات الدولة.

وقال باشاغا، “كيف يكون “عيل عمره 27 عاما يطلب من الداخلية 48 مليون دينار، هذا فساد. وهذا لن نسمح به، حتى لو متنا من أجل هذا”.

وسبق لفتحي باشاغا، أن أمر، قبل عدة أشهر، مدير مديرية أمن طرابلس بالقبض على “محمد الأزهر أبو دراع” و “الطاهر عروة” وإحالتهم للنائب العام، لتهجمهم على وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، وتهديده بالقتل؛ غير أن ذلك لم يحدث حتى هذه اللحظة.

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