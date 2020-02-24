تعليم الوفاق تتابع سير العملية التعليمية ببلدية أبوسليم

عقد وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام التابعة لحكومة الوفاق عادل جمعة، أمس الأحد، اجتماعا مع مديري مكاتب التعليم الأساسي والتعليم الثانوي والامتحانات والشؤون الادارية والمالية والمتابعة وتقييم الأداء بمراقبة التعليم ببلدية أبوسليم، لبحث استعداداتهم وتحضيراتهم لتنفيذ جملة الإجراءات التي أقرتها الوزارة لمساعدة طلبة الشهادتين الاعدادية والثانوية.

وأطلع الوكيل، الحضور على تساؤلات طلبة الشهادتين بالبلدية والتي تركزت في مجملها حول أهمية الإعلان عن مواصفات الامتحان النهائي بالنسبة للطلبة وكيفية الاستفادة منها ومواعيد بداية دورات التقوية المنهجية وماهية ترتيبات المراقبة لإجراء امتحانات الفترات.

وشدد الوكيل، على ضرورة معالجة كل ما ورد في تساؤلات الطلبة بشأن توضيح أهمية مواصفات الامتحان النهائي لهم وكيفية الاستفادة منها من حيث معرفة الموضوعات التي يتم مراجعتها وفهمها والتركيز عليها أكثر في الامتحان، وتحديد نقاط تجمع الطلاب والإعلان عنها فيما يخص دورات التقوية المنهجية مشدداً على أهمية أن يتم ذلك بالتنسيق مع مكتب التفتيش التربوي بالمنطقة.