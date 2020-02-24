افحيمه: جنيف حلم سيتبدد كأحلام الليبيين

كشف عضو مجلس النواب صالح افحيمه، أنه لا يتوقع نتائج يعول عليها من حوار جنيف المرتقب.

وقال افحيمه، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “لا نتوقع الكثير من حوار جنيف خصوصا وأن البون مازال شاسعاً بين مطالب الطرفين، في اعتقادي ما لم نساهم جميعا وبنية صادقة في ردم تلك الهوة من أجل الوصول إلى وفاق حقيقي يكفل رضا جميع الأطراف في إطار الدولة المنشودة دولة المؤسسات والقانون فإن جنيف حلم سيتبدد كما تبددت كل احلام الليبيين من قبله منذ غدامس ووصولا إلى برلين مرورا بالصخيرات والقاهرة وباريس وابوظبي وغيرها الكثير والكثير من المحطات التي لطالما كانت محط أمالنا جميعا”.

وتابع افحيمه، “إن أي حل سينتج عن جنيف ما لم يكفل ويضمن الأسس السليمة لبناء الدولة التي يرنو اليها كل الليبيين كنزع سلاح المليشيات وحلها واحتكار استخدام القوة بيد المؤسسات المخولة قانونا بذلك واخلاء العاصمة وكل المدن الليبية من المظاهر المسلحة وأيضا وضع ضمانات حقيقية لاستمرار التداول السلمي للسلطة من خلال إجراء انتخابات شفافة وحرة ونزيهة يكون لكل الليبيين بدون استثناء ولا اقصاء الحق في المشاركة فيها. ما لم تكفل نتائج جنيف ذلك فإنها لن تختلف عما سبقها”.