دغيم: ليس من حق الأعلى للدولة التدخل في النواب

تعليقا على شروط مجلس الدولة للمشاركة بالمسار السياسي قال عضو مجلس النواب زياد دغيم إنه ليس من حق الأعلى للدولة التدخل بشؤون مجلس النواب وآليات اختيار لجنته وفق لائحته الداخلية.

وأشار دغيم في تصريح لـ218 إلى أنه على أعضاء الأعلى للدولة تذكر استبعادهم لعبدالرحمن السويحلي وفق آلية الدوائر وإنه من نفس القياس فإن مجلس النواب قد أسقط عضوية الأعضاء المجتمعين في طرابلس بسبب غياب بعضهم لمدة 4 سنوات كاملة.

كما أضاف دغيم أنه على رئيس مجلس النواب الانسحاب من الحوار السياسي إذا لم تلتزم البعثة بقرار تشكيل المجلس للجنة من 13 عضوا على أن تحث القيادة العامة أيضا على انسحاب مستشاريها ومقترحيها الذين يمثلون نصف عدد المستقلين.

وفي ذات السياق، رحب عضو مجلس النواب عيسى العريبي بالاجتماع المُزمع عقده فى جنيف هذا الأسبوع قائلاً إن حضور مجلس النواب فى مفاوضات المسار السياسي خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأضاف العريبي في تصريح لـ218 بأن مفاوضات المسار السياسي من شأنها إنهاء حالة الانقسام التي تعيشها المؤسسات منذ عدة سنوات وأن تؤدى إلى اختيار مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية جديدة تعمل على المصالحة الوطنية والحفاظ على الأمن والاقتصاد .

وطلب العريبي من الذين سيجتمعون في جنيف تغليب المصلحة الوطنية وعدم الالتفات إلى المصالح الشخصية.

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