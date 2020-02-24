السعيدي: شروط حفتر لوقف إطلاق النار “منطقية”

علّق عضو مجلس النواب علي السعيدي على الشروط التي وضعتها القيادة العامة للجيش الوطني بشأن استمرار وقف إطلاق النار، قائلاً إنها منطقية وتحظى بإجماع القوى الوطنية.

ولفت السعيدي في تصريحات صحفية إلى أن من يرفض هذه الشروط هي حكومة الوفاق ومن وصفهم بقوى التطرّف وأمراء الحرب الذين يرون في التدخل التركي والمرتزقة الوافدين من الشمال السوري طوق نجاة وسنداً لهم في سعيهم للانفراد بالعاصمة.

كما قال عضو مجلس النواب إن الجيش الوطني ينطلق من مبدأ السيادة الوطنية التي لا يمكن السماح باختراقها من أي طرف خارجي.

وكان القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر قد أكد أنه مستعد لوقف إطلاق النار في حالة تلبية شروط معينة من بينها انسحاب القوات التركية والمرتزقة من ليبيا مضيفا أن “الصبر بدأ ينفد” لعدم التزام الأطراف الأخرى من المجموعات المسلحة بالهدنة وخرقها المستمر لوقف إطلاق النار.

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