الشريف: من الممكن تفكيك الميليشيات المسلحة إذا توفرت الإرادة الوطنية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف إنه يمكن تفكيك الميليشيات المسلحة لكن إذا توفرت الإرادة الوطنية، مضيفاً أن أجهزة الدولة هي وحدها المخولة باستخدام السلاح واحتكار القوة دون غيرها من الأفراد أو الكيانات.

الشريف أشار في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية إلى ضرورة حل الميليشيات وتسليم أسلحتها للدولة على أن يتم دمجها في المؤسسات الأمنية والعسكرية وفقاً للمعاير المتعارف عليها ومن لا يصلح للقيام بمثل هذه المهام منها يتم دمجه في النشاط المدني.

ولفت إلى أن الدولة يجب أن تكون ضامنة ومتكفلة بأولادها بما يخضع الجميع تحت مظلة القانون والمساءلة بعيداً عن الانفلات.

كما نوّه إلى أن السراج سيخضع للإرادة الدولية التي يحتمي بها إذا ما طُلب منه التخلي عن الميليشيات، محذراً من خطورة مثل هذه الجماعات خاصة الوافدة من الخارج.

وأوضح أن الإرهاب مثل البذور الطائرة مع الريح يجب التحكم بها قبل أن تطير بعيداً ولا يمكن السيطرة عليها.

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