المسماري: ملتزمون بالهدنة .. والقوات المسلحة لديها شروط للمضي في الحوار

أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، التزامهم بالهدنة المعلنة لوقف إطلاق النار، مضيفا أن قوات الوفاق تخرق الهدنة .

وشدد المسماري خلال مؤتمر صحفي على تمسك القوات المسلحة بثوابتها الوطنية للمضي قدما في حوار خمسة زائد خمسة بجنيف، والمتمثلة في محاربة الإرهاب وسحب الجنود الأتراك والمرتزقة السوريين من طرابلس بإشراف الأمم المتحدة، بالإضافة إلى سحب السلاح والعتاد التركي في القواعد التركية بمصراتة ومعيتيقة، ووضع التدابير العاجلة والقابلة للتنفيذ لحل المليشيات، وخروج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من المشهد ووقف تصريحاته اليومية بخصوص الشأن الليبي.

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