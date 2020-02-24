السراج يحمل حفتر مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا

أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم الاثنين، أن ليبيا تمر بظروف استثنائية بسبب التدخلات الخارجية.

وقال السراج، في كلمته بالدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، “يجب محاسبة من يعتدون على طرابلس ومن يدعمهم على ما ارتكبوه من جرائم في حق الليبيين”، محملا القائد العام للجيش خليفة حفتر مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان التي تجري في ليبيا.

ورأى السراج، أن سكان شرق ليبيا محرومون من التعبير، لافتا إلى أن حكومة الوفاق تواصل الدفاع عن حقوق الشعب الليبي بحياة حرة كريمة وتبذل جهودها للحفاظ على وحدة وسلامة ليبيا.