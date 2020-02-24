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السراج يحمل حفتر مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم الاثنين، أن ليبيا تمر بظروف استثنائية بسبب التدخلات الخارجية.

وقال السراج، في كلمته بالدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، “يجب محاسبة من يعتدون على طرابلس ومن يدعمهم على ما ارتكبوه من جرائم في حق الليبيين”، محملا القائد العام للجيش خليفة حفتر مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان التي تجري في ليبيا. 

ورأى السراج، أن سكان شرق ليبيا محرومون من التعبير، لافتا إلى أن حكومة الوفاق تواصل الدفاع عن حقوق الشعب الليبي بحياة حرة كريمة وتبذل جهودها للحفاظ على وحدة وسلامة ليبيا. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ضحكتني .. طرابلس فيها التعبير عبييييير وفل وياسمين ههههههههههههههههههههههه

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  • و الله مافيه افسد منك يا ذيوث يا بغل يا فاسد يا حقير. سيدك حفتر ليبي و ابن عائله اشرف و اشجع منك واما انت يا حنزير لاك ولد عائله و اصلك مجهول الله يلعنك و يلعن اصلك يا منجوس يا جبان. يا عرص طرابلس عمرها ما كان فيها قمامة بهذا الشكل الا في عهدك

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