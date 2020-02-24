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مراوغة مصرية “ذكية” لكبح التغوّل التركي بالمنطقة

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتخذت السلطات المصرية خطوات جديدة في محاولة للحد من التوسعات التركية في حوض البحر الأبيض المتوسط لوضع أنقرة في موقف حرج وتوريطها مع الكبار.

حيث أعلنت الحكومة المصرية عن اتفاق مبدئي مع 5 شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في السواحل الغربية للمتوسط، وهي: شيفرون وإكسون موبيل الأميركيتين، وتوتال الفرنسية، و”بي.بي” البريطانية، وشل الهولندية.

وتأتي هذه الخطوة المصرية في مراوغة للحد من التجاوزات التركية في المتوسط، ما يُشير أيضاً إلى أن نقل قضية الصراع على الغاز في شرق المتوسط إلى غربه باتت قاب قوسين أو أدنى.

ووضعت مصر بإجرائها الاستباقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حرج بالغ، قد يصل إلى حد التصعيد مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، بعد إسناد القاهرة قبل أيام للشركات الكبرى التابعة لهذه الدول حقوق امتياز البحث عن الغاز في منطقة غرب البحر المتوسط المتاخمة للحدود مع ليبيا.

ويرى مُراقبون أن هذه الخطوة من شأنها وضع حد لخارطة أردوغان الجديدة التي رسمها لبلاده وضم إليها سوريا وليبيا باعتبارهما أجزاء تاريخية من الدولة العثمانية مشيرا في أكثر من مناسبة إلى أنهما مناطق نفوذ تركية خسرتها خلال الحرب العالمية الأولى وحان الوقت لاستعادتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • مصر دولة الحرة تنقب على الغاز كما تريد في سواحلها فقط حتى لو تنازلت 42 كلم من ساحلهاا البحري إلى اليونان هي الحرة في ذلك بشرط عدم التعدي السواحل دول الأخرى الساحل الليبي طبقا الاتفاق التركي الليبي أقرته الأمم المتحدة وتعدي السواحل جمهورية قبرص الشمالية تركيا لن تسمح بي انتهاك سوالفها وتدعمحماية السواحل حلفائها ليبيا حتى استعان السيسي بي العالم اسره

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