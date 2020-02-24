مينيتي: ليبيا غير مستقرة وقد تصبح ملاذا للمقاتلين الأجانب.. وينبغي تفريغ مراكز الاستقبال الرسمية 

رأى وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماركو مينيتي أنه “لا يبدو أن لدى إيطاليا استراتيجية بشأن ليبيا”، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون لدى الاتحاد الأوروبي هذه الاستراتيجية.

وقال مينيتي، في مقابلة مع صحيفة” كورييري ديلا سيرا” الإيطالية: “نشهد تغيراً جيوسياسيًا جذريًا في البحر المتوسط. الدور الرئيسي لروسيا وتركيا في ليبيا يشكل تغييرا عتيقا علينا التعامل معه بشكل كامل”، مشيراً إلى أنه لا أحد في أوروبا يمكنه قبول سوريا جديدة على بعد بضع عشرات الأميال من شواطئنا.

وأضاف مينيتي: “مؤتمر برلين حول ليبيا كان بمثابة خطوة أولى، أما الآن تبقى مسألة التوافق مع ما تم توقيعه. لقد حان الوقت لإغلاق الفرن المزدوج للدبلوماسيات الخفية، وذلك في علاقة وثيقة مع الأمم المتحدة وبقرار من مجلس الأمن”، مشددا على الحاجة إلى بدء المهمة البحرية للسيطرة على وسط البحر المتوسط لوقف الاتجار بالأسلحة، وفقا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وتابع مينيتي: “ليبيا غير مستقرة مع حرب أهلية دائمة منخفضة الكثافة يمكن أن تصبح ملاذا آمنا للمقاتلين الأجانب وتنتج حالة طوارئ إنسانية هائلة”، موضحا أن وجود الميليشيات السورية التركية ذات التاريخ الجهادي يمكن أن يجلب المزيد من عناصر التطرف.

وأشار مينيتي إلى أنه وفقًا للأمم المتحدة، يوجد بالفعل أكثر من 200 ألف نازح الآن، مضيفًا: “ولهذا السبب يجب مساعدة ذلك البلد في البعد الإنساني. يجب تفريغ مراكز الاستقبال الرسمية من خلال بعثة أوروبية”.

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