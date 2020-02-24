فرنسا: تركيا لم تحترم سيادة اليونان وقبرص

أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي وقوف بلادها مع اليونان وقبرص في نزاعهما ضد تركيا على عدة مناطق في البحر المتوسط.

وأضافت الوزيرة في تصريحات صحفية أن فرنسا قررت مساعدة اليونان في مواجهة النزاع مع تركيا على بحر إيجة وشرق المتوسط مشيرة إلى دعمها لقبرص واليونان في مسألة سيادتهما على مناطق بحرية.

وبينت بارلي أن الأوربيين يدينون عدم احترام تركيا لسيادة البلدين، فيما بدأت فعليا حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول مرافقة فرقاطة تابعة للبحرية اليونانية خلال عملياتها في البحرالمتوسط.

يشار إلى أن اليونان عبرت عن غضبها من الاتفاقية البحرية التي أبرمتها تركيا مع حكومة الوفاق والتي بموجبها تم رسم حدود بحرية بين البلدين.

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