مصر تُنفّذ حكم الإعدام بحق هشام عشماوي

نفذت السلطات المصرية، صباح اليوم الإثنين، حكم الإعدام بحق الإرهابي هشام عشماوي، المُدان بتنفيذ عدة أعمال إرهابية منها قضية “أنصار بيت المقدس”.

ونُفِّذ حكم الإعدام في سجن استئناف القاهرة، بحضور عضو من دار الإفتاء المصرية وطبيب شرعي وقيادات يتبعون مصلحة السجون.

يُشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة، قد أحالت أوراق عشماوي إلى المفتي العام للنظر في حكم الإعدام الصادر في حقه من قبل المحكمة العسكرية للجنايات في مصر، والتي أقرّت في نوفمبر 2019 حكماً بإعدام الإرهابي هشام شنقا في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “الفرافرة” و”أنصار بيت المقدس”.

وعمل عشماوي ضابطاً سابقاً بالقوات الخاصة قبل أن يتبنى الفكر المتطرف، حيث قاد جماعة “أنصار بيت المقدس” أخطر الجماعات المتشددة في مصر والمتمركزة تحديداً في سيناء، قبل أن تبايع الجماعة تنظيم داعش عام 2014.

وأدينَ هشام عشماوي بارتكاب عدة جرائم إرهابية، منها المشاركة والتخطيط لاغتيال وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء محمد إبراهيم في 2013، إلى جانب اشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس، واستهدافه آليات عسكرية ونقاط تفتيش ومبان أمنية في الإسماعيلية، وتسلله إلى الأراضي الليبية عقب ارتكاب عدد من الجرائم رفقة بعض عناصر التنظيم.

وكانت القيادة العامة للجيش الوطني قد اعتقلت عشماوي أواخر عام 2018 في درنة، ومن ثم سلّمته إلى السلطات المصرية في مايو 2019.

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