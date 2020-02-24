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تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابي هشام عشماوي

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

القاهرة 24 فبراير 2020 (وال) – أفادت مصادر طبية وأمنية وقضائية مصرية، اليوم الإثنين، أنه جرى تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي، المتورط فى العديد من قضايا الإرهاب في البلاد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت على عشماوي بالإعدام، وإحالة أوارقه إلى المفتي للتصديق عليها.

وهشام عشماوي مصنف ضمن أخطر الإرهابيين في المنطقة، وألقي القبض عليه في ليبيا على يد القوات المسلحة العربية الليبية في مدينة درنة بشهر أكتوبر 2018، ليتم تسليمه إلى السلطات المصرية في مايو 2019، ومنذ هذا الوقت بدأت رحلته مع المحاكم في عشرات الجرائم الضالع فيها.

وكان عشماوي ضابطا في القوات الخاصة المصرية قبل أن يصبح إرهابيا خطيرا في 2012، وقد اعتقلته قوات الجيش الوطني الليبي في درنة شرقي ليبيا، خلال معارك  لدحر المجموعات الإرهابية التي كانت تسيطر على المدينة. (وال – القاهرة)

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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تعليقات

  • الحمد لله عالعدالة النادرة الوجود – وإنشاء الله العاقبة المزورين المرضى النفسيين ألب يبيعوا ختى ابناءهم في سبيل المال والهروب الخارج – سارقي الألقاب والأسماء الليبية للحصول على امتيازات وشهادات بالخارج باموال بغض الشباب الليبيين – وصنع امجاد من الورق والتزييف .

    رد

  • 4 فبراير، 2020 الساعة 12:20 م
    الحمد لله عالعدالة النادرة الوجود – وإنشاء الله العاقبة المزورين المرضى النفسيين والأطباء ألي يبيعوا حتى ابناءهم في سبيل المال والهروب الخارج – سارقي الألقاب والأسماء الليبية للحصول على امتيازات وشهادات بالخارج باموال بغض الشباب الليبيين – وصنع امجاد من الورق والتزييف.

    رد

  • 4 فبراير، 2020 الساعة 12:20 م
    الحمد لله عالعدالة النادرة الوجود – وإنشاء الله العاقبة المزورين المرضى النفسيين والأطباء المزيفين ولاءهم الأعضاء البشرية ألي يبيعوا حتى ابناءهم في سبيل المال والهروب الخارج – سارقي الألقاب والأسماء الليبية للحصول على امتيازات وشهادات بالخارج باموال بغض الشباب الليبيين – وصنع امجاد من الورق والتزييف.

    رد