تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابي هشام عشماوي

القاهرة 24 فبراير 2020 (وال) – أفادت مصادر طبية وأمنية وقضائية مصرية، اليوم الإثنين، أنه جرى تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي، المتورط فى العديد من قضايا الإرهاب في البلاد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت على عشماوي بالإعدام، وإحالة أوارقه إلى المفتي للتصديق عليها.

وهشام عشماوي مصنف ضمن أخطر الإرهابيين في المنطقة، وألقي القبض عليه في ليبيا على يد القوات المسلحة العربية الليبية في مدينة درنة بشهر أكتوبر 2018، ليتم تسليمه إلى السلطات المصرية في مايو 2019، ومنذ هذا الوقت بدأت رحلته مع المحاكم في عشرات الجرائم الضالع فيها.

وكان عشماوي ضابطا في القوات الخاصة المصرية قبل أن يصبح إرهابيا خطيرا في 2012، وقد اعتقلته قوات الجيش الوطني الليبي في درنة شرقي ليبيا، خلال معارك لدحر المجموعات الإرهابية التي كانت تسيطر على المدينة. (وال – القاهرة)

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