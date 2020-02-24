الدولار يواصل التراجع واستقرار اليورو والإسترليني في السوق الموازية

واصل الدولار الأميركي انخفاضه مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية اليوم الإثنين، فيما استقرت العملتان البريطانية والأوروبية.

وهبطت العملة الأميركية إلى 4.255 دينار مقابل 4.260 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستقر اليورو عند 4.61 دينار، والجنيه الإسترليني عند 5.50 دينار، وبالمثل الليرة التركية التي بيعت بـ 0.70 دينار، وثبتت العملة التونسية عند 1.50 دينار.

وأمس الأحد، انخفض الدولار الأميركي أمام الدينار الليبي في نهاية تعاملات السوق الموازية أمس الأحد، حين سجل 4.26 دينار مقابل 4.27 دينار.

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