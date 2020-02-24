فتحي باشاغا: متآمرون التقوا بإماراتيين في إيطاليا وبعدها قصفوا مصراتة ومعيتيقة وأبلغنا المخابرات الدولية بهذا الأمر!

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطنية الليبية المعترف بها دوليا، فتحي باشاغا، إن “متآمرين” اجتمعوا في إيطاليا مع مسؤول الملف الليبي بالإمارات محمد بن راشد وبعدها قصفت مصراتة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، الأحد، بمديرية أمن طرابلس بحضور مديري إدارات وأقسام الوزارة، أنه بعد هذا الاجتماع تم قصف مصراتة بأكثر من 8 غارات وقصفت قاعدة معيتيقة بأكثر من 5 غارات.

وأشار باشاغا أنه أرسل رسالة إلى مسؤول ملف المخابرات الليبية ليخبره بالاجتماع الذي عقد في إيطاليا، لكنه لم يرد، موضحا أنه “مسكين أيضا تم ابتزازه، ولا يستطيع أن يتخذ قرارا”.

وأكد أنه تم إبلاغ المخابرات الدولية بأن “المخابرات الليبية لم تعد موثوق فيها الآن، بعدما تسللت إليها مليشيا تمثل شارعا واحدا فقط سيطرت عليها، وبدأت في استخدامها ضد مؤسسات الدولة”، مضيفا أن هذه الميليشيا تحاول أيضا التأثير على مكتب النائب العام والقيادات العسكرية.

وكشف باشاغا عن حجم المؤامرة التي تتعرض لها وزارة الداخلية من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة، خاصة بعد دخول مرتزقة الفاغنر والجنجويد.

وتابع: “القوة المساندة لنا هي قوات شرعية وليست ميليشيات والباب مفتوح لهم للانضمام ضمن أجهزة وزارة الداخلية الأمنية”.

وتوعد من أسماهم بالمجرمين الذين يعتدون على الدولة ورجال الشرطة والوزراء، قائلا: “نحن نريد تفكيك المليشيات والإجرام المنظم الذي تغلغل ومد جذوره ويهدد رجال الشرطة والأمن ورجال الجيش الحقيقيين”.

واستطرد الوزير: “المليشيات موجودة في كل ليبيا، وليس طرابلس ومصراتة أو الزاوية فقط، فهناك مليشيات في المنطقة الشرقية سواء قبلية أو عائلية أو أيدلوجية”.