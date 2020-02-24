مصر تنفذ حكم الإعدام في هشام عشماوي

نفذت وزارة الداخلية المصرية، صباح اليوم الاثنين، حكم الإعدام بحق ضابط الجيش السابق هشام عشماوي والمدان بتنفيذ هجمات إرهابية.

وذكرت صحيفة “الوطن” المصرية، أن “مصلحة السجون نفذت حكم الإعدام داخل سجن استئناف القاهرة حكم الإعدام بحق عشماوي بحضور عدد من قيادات مصلحة السجون وأحد أعضاء النيابة العامة وطبيب شرعي وأحد أعضاء دار الإفتاء المصرية”.

وكان القضاء المصري أصدر حكمين نهائيين بتأييد حكمي محكمة الجنايات بإعدام هشام عشماوي لإدانته في قضيتي “الفرافرة” و”أنصار بيت المقدس الثالثة”.

وأعيد هشام عشماوي إلى مصر بعدما اعتقلته قوات الجيش الوطني الليبي في 8 أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي في درنة شرقي ليبيا، وعمل عشماوي ضابطا في الجيش المصري قبل طرده في عام 2012 بسبب آرائه المتشددة، ثم انضم إلى جماعة “أنصار بيت المقدس” في سيناء، إلا أنه انشق عنها وأعلن مبايعته تنظيم داعش الإرهابي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية