برلمانية مغاربية: الحل في ليبيا لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وبواسطة الليبيين أنفسهم

ليبيا -قالت عضو مجلس النواب المغربي حنان رحاب إن روسيا تقدم نموذجا لتطوير التعاون الاقتصادي مع الدول المغاربية.

رحاب وفي حوارها مع وكالة “سبوتنيك” الروسية الأحد أضافت:”ت قدم روسيا نموذجا لتطوير التعاون الاقتصادي مع الدول المغاربية وقد أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا خلال استقباله السفير المغربي بدينامية الشراكة مع الرباط وفي ليبيا نعتقد أن الحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وبواسطة الليبيين أنفسهم عبر حوار داخلي”.

وتابعت:”لا أحد يمكن أن ينوب عنهم في تسوية الصراع أو يكون أكثر نجاعة منهم ويمكن لروسيا أن تشجع على هذا الحوار،وأن تدعم اتفاق الصخيرات الذي يبقي التوافق الوطني الوحيد بين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة ويمكن أيضا أن تساعد على تطويره بدعمها للحوار الليبي الليبي”.

وأشارت إلى أن المغرب أشرف على محادثات الصخيرات وهو جزء من الانتماء الإقليمي لليبيا وأن الأزمة هناك تؤثر على كافة دول الجوار والمنطقة بما فيها المغرب.

عضو البرلمان المغربي رأت أنه على المغرب أن يواصل دوره الفاعل انطلاقا من علاقته مع جميع الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي.