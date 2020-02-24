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الغزوي: سنستأنف المعركة إذا لم يُخرِج أردوغان مرتزقته

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد قائد عمليات المنطقة الغربية في الجيش الوطني اللواء المبروك الغزوي، أن قوات الجيش على أهبة الاستعداد لاستهداف أي قطعة بحرية تركية تمس الحدود الليبية.

ووجه الغزوي رسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذكّره فيها بما حدث مع سفينة الأسلحة التركية التي رست بميناء طرابلس واستهدفها الجيش الوطني دون تردد في الـ18 من فبراير الجاري.

وأشار قائد عمليات المنطقة الغربية في تصريحات لـ”العين الإخبارية” إلى مقتل عدد لا بأس به من الجنود الأتراك إثر استهداف السفينة التي كانت تستعد لتزويد التشكيلات المسلحة والمرتزقة السوريين بالسلاح والعتاد عبر ميناء طرابلس.

وأضاف الغزوي أن “الوحدات العسكرية ستستأنف عملياتها العسكرية في حال عدم سحب أردوغان قوات بلاده والمرتزقة السوريين التركمان الموجودين في ليبيا”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • طرابلس لن تدخلوها الا في صناديق الموت ولا حوار مع عملاء الامارات والسعودية ومصر الا بالسلاح فهؤلاء الخونة لا يعرفون الا لغة البندقية

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  • ههههههههههههههههههههههههه 48 ساعة طرابلس احلم كان الحلم ببلاش يا عميل وحداء الامارتين والسعودين

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  • ومادا عن الفاغنر الروس, والجنجاويد فى منطقة السبيعة بمعهد السلامة المهنية, والمصريين والتشاديين, وقاعدة الخروبة, وطيران اجنحة الشام التى تهبط فى مطار بنينا, والاماراتيين فى قاعدة الجفرة والخروبة.
    والله حالة عليهم مش علينا مالكم كيف تحكمون بئس الرجل انت ياغزوى.
    اللهم احفظ العباد والبلاد من دمار قادم, واللهم احقن دماء الليبين اينما وجدوا.
    اخبار ليبيا اثق الله فى نفسك انت محول هدم ستلقى الله.

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