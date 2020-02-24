الغزوي: سنستأنف المعركة إذا لم يُخرِج أردوغان مرتزقته

أكد قائد عمليات المنطقة الغربية في الجيش الوطني اللواء المبروك الغزوي، أن قوات الجيش على أهبة الاستعداد لاستهداف أي قطعة بحرية تركية تمس الحدود الليبية.

ووجه الغزوي رسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذكّره فيها بما حدث مع سفينة الأسلحة التركية التي رست بميناء طرابلس واستهدفها الجيش الوطني دون تردد في الـ18 من فبراير الجاري.

وأشار قائد عمليات المنطقة الغربية في تصريحات لـ”العين الإخبارية” إلى مقتل عدد لا بأس به من الجنود الأتراك إثر استهداف السفينة التي كانت تستعد لتزويد التشكيلات المسلحة والمرتزقة السوريين بالسلاح والعتاد عبر ميناء طرابلس.

وأضاف الغزوي أن “الوحدات العسكرية ستستأنف عملياتها العسكرية في حال عدم سحب أردوغان قوات بلاده والمرتزقة السوريين التركمان الموجودين في ليبيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية