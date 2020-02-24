توقعات بمواجهة عسكرية بين الجيش الوطني وتركيا

نشرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية توقعات بدخول الجيش الوطني في مواجهة عسكرية مباشرة مع تركيا في حال عدم نجاح محادثات جنيف بشأن وقف إطلاق النار.

وأوضحت الصحيفة في تقرير جديد لها، أن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر اشترط نجاح مفاوضات جنيف بانسحاب المرتزقة السوريين والأتراك من ليبيا وهو ما أبدى توقعها بالمواجهة المباشرة.

وحذرت لوفيغارو من أن مهمة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ستكون أكثر تعقيدا بعد اعتراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمقتل جنود أتراك في المعارك الدائرة بطرابلس بين الجيش الوطني والتشكيلات المسلحة التابعة للوفاق.

وذكّرت الصحيفة بحديث سلامة عندما قال إن مهمته في ليبيا فيما يتعلق بتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، تعتبر صعبة للغاية لكنها ليست مستحيلة.

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