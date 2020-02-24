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توقعات بمواجهة عسكرية بين الجيش الوطني وتركيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية توقعات بدخول الجيش الوطني في مواجهة عسكرية مباشرة مع تركيا في حال عدم نجاح محادثات جنيف بشأن وقف إطلاق النار.

وأوضحت الصحيفة في تقرير جديد لها، أن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر اشترط نجاح مفاوضات جنيف بانسحاب المرتزقة السوريين والأتراك من ليبيا وهو ما أبدى توقعها بالمواجهة المباشرة.

وحذرت لوفيغارو من أن مهمة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ستكون أكثر تعقيدا بعد اعتراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمقتل جنود أتراك في المعارك الدائرة بطرابلس بين الجيش الوطني والتشكيلات المسلحة التابعة للوفاق.

وذكّرت الصحيفة بحديث سلامة عندما قال إن مهمته في ليبيا فيما يتعلق بتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، تعتبر صعبة للغاية لكنها ليست مستحيلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • صحيفة لوفيغارو الفرنسية مش بعيد عطيتها الامارات تمويل نقدي للتمويل عملائها اعلاميا ومن ضمنهم العميل حفتر هههههههههه حسب التقارير الدولية حفتر تمولة دول كالامارات ومصر وأيضا فرنسا والاردن والسعودية

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  • انشر عالفيش انشر عبر القنوات الممولة امارتيا ان في قيش وتني ههههههههههالكانيات و مفرخ الجهوين بالشرق قيش وتني

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  • ومادا عن الفاغنر الروس, والجنجاويد فى منطقة السبيعة بمعهد السلامة المهنية, والمصريين والتشاديين, وقاعدة الخروبة, وطيران اجنحة الشام التى تهبط فى مطار بنينا, والاماراتيين فى قاعدة الجفرة والخروبة. المتمرد جلب كل الجنسيات موجودة فى الشرق الليبى
    والله حالة عليهم مش علينا مالكم كيف تحكمون .
    اللهم احفظ العباد والبلاد من دمار قادم, واللهم احقن دماء الليبين اينما وجدوا.
    اخبار ليبيا اثق الله فى نفسك انت معول هدم ستلقى الله.

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