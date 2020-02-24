السفارة الليبية في روما تؤكد عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين الليبيين في إيطاليا

أخبار ليبيا24

طمأنت السفارة الليبية بالعاصمة الإيطالية روما بأنه لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا لأي فرد من الجالية الليبية أو الطلبة الليبيين الموفدين بإيطاليا.

وأفادت السفارة، في بيان بحسابها في فيسبوك، بأنها شكّلت غرفة طوارئ تضم الملحقية الصحية والشؤون القنصلية للاستجابة لأي نداء استغاثة أو طلب مساعدة.

وأشارت إلى أنها على استعداد لاستقبال الاتصالات والاستفسارات كافة من أفراد الجالية الليبية والطلبة الموفدين بإيطاليا حول فيروس كورونا.

وتشهد إيطاليا منذ أيام أسوأ انتشار لفيروس كورونا في أوروبا، حيث أعلنت السلطات الإيطالية وفاة امرأة مصابة بكورونا المستجد في لومبارديا، مما يرفع عدد الوفيات الأحد إلى ثلاثة، لتكون البلد الأكثر تأثرا بالوباء في القارة العجوز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24