باشاغا ينفي اجتماعه مع قيادات من كتيبة النواصي بطرابلس

نفت وزارة الـداخلية التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الاثنين، ما تداول بشأن اجـتماعات عقدت مـساء يـوم أمـس الأحـد بـين وزيـر الـداخلية المفوض فتحي باشاغا، وأي أطـراف أخـرى فـي مـدينة طـرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة، إن الاجتماعات الـتي يـقوم بـها الـوزير تـكون فـقط مـع الـجهات الـرسمية والـتمثيلية الـمعتبرة ويـتم نـشر الـمـعلومات بـخصوصها عـبر صـفحة الـرسمية لـوزارة الـداخلية وصـفحة الـمكتب الإعـلامي الـخاصة بـالوزير، بـالإضـافة إلـى وسـائل الإعـلام الـرسمية.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا معلومات أمس الأحد، عن اجتماع عقد بين باشاغا وقيادات من كتيبة النواصي في طرابلس، لبحث الوصول الى تفاهم حول ما أبرزه وزير الداخلية في مؤتمر صحفي أمس بأن بعض المسلحين يستغلون الأجهزة الأمنية للاعتداء على مؤسسات الدولة، الأمر الذي فنده مكتب إعلام وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.