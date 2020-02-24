“داخلية الوفاق” توضح حقيقة لقاء “باشاغا” مع قيادات “النواصي”

أوضحت وزارة الـداخلية بحكومة الوفاق حقيقة الانباء المتواردة بشأن لقاء الوزير فتحي باشاغا وقيادات كتيبة النواصي، نافياً حدوث هذا الامر.

ونفت الوزارة في بيان صادر عنها، وجـود أي اجتماعات ما بين وزير الـداخلية “فتحي باشاغا” وأي أطراف أخـرى فـي مـدينة طـرابلس مـساء يـوم أمـس الأحـد الـموافق 23 فـبراير 2020، في إشارة للأنباء المتداولة بشأن لقائه مع مصطفى قدور آمر النواصي.

وقالت الوزارة في بيانها أن الإجتماعات التي يـقوم بها الوزير تكون فقط مـع الجهات الرسمية والتمثيلية المعتبرة، مضيفةً أنه يتم نشر المعلومات بخصوصها عبر الصفحة الرسمية لوزارة الـداخلية وصفحة المكتب الإعلامي الخاصة بالوزير, بالإضـافة إلـى وسائل الإعلام الرسمية.

وكانت انباء تداولت مساء أمس، إلى إنعقاد اجتماع دار في معيتيقة بين باشآغا ومصطفى قدور آمر النواصي بوساطة من قوة الردع، وأن الاجتماع ضم ايضا أعضاء المديرية الذين صدر فيهم حكم بالسجن من قبل “قدور” بضمانات من الردع.

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