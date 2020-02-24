بيان للبعثة الأممية يكشف كواليس الجولة الثانية من المحادثات العسكرية 5+5

أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، انتهاء الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 للوصول إلى اتفاق وقف مستدام لإطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق المدنية، والتي عقدت في قصر الأمم في جنيف بحضور ومشاركة ممثل الامين العام للأمم المتحدة / رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة.

وأوضحت البعثة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، أن عمل هذه اللجنة يشكل أحد المسارات الثلاث التي تعمل عليها البعثة الى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، واستناداً الى قرار مجلس الامن 2510 )2020 (والذي دعا الطرفان الى التوصل الى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، معربة عن شكرها للطرفين على الجدية والرغبة الصادقة والروح المهنية العالية التي تميزت بها المباحثات.

وأشار البيان إلى أن البعثة عملت خلال هذه الجولة مع الطرفين على اعداد مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين الى مناطقهم مع وجود آلية مراقبة مشتركة تقودها وتشرف عليها كل من بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة 5+5، مبينا أنه تم الاتفاق على أن يتم عرض مسودة الاتفاق على قيادتيهما لمزيد من التشاور، وعلى أن يلتقي الطرفان مجدداً في الشهر القادم في جنيف لاستئناف المباحثات واستكمال إعداد اختصاصات ومهام اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق المنشود.

وجددت البعثة في بيانها، دعوتها لكلا الطرفين الى الالتزام الكامل بالهدنة الحالية وضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم والمنشأت الحيوية.